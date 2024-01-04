7 января, в праздник Рождества в Севастополе пройдут сразу два крестных хода

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона 7 января, в праздник Рождества Христова, в севастополе состоится традиционный рождественский крестный ход от Покровского собора на Графскую пристань, где будет совершен благодарственный молебен.

Как сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния, начало движения крестного хода: 11:30. Начало молебна: 12:00.

Маршрут: Свято-Покровский собор (ул. Б. Морская, д. 36) – ул. Большая Морская – пл. Лазарева — пр. Нахимова – пл. Нахимова – площадка у колоннады Графской пристани.

Также в праздник Рождества Христова, состоится крестный ход на Северной стороне г. Севастополя.

Завершится крестный ход молебном на площадке перед кинотеатром «Моряк». Затем там же будет горячий чай и угощение, а после этого – бесплатный показ мультфильмов и фильма на Рождественскую тематику для детей и взрослых, — отмечает пресс-служба Севастопольского благочиния.

Маршрут крестного хода: Свято-Никольский храм на Братском кладбище Северной стороны (ул. Богданова, д. 43) – ул. Богданова – ул. Челюскинцев – площадка перед кинотеатром «Моряк» (ул. Леваневского, 27). Начало движения в 11:30.