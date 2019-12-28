70 крымскотатарских семей сегодня получили ключи от новых квартир в Керчи

Сегодня 70 крымскотатарских и 2 болгарских семьи стали счастливыми обладателями современных и уютных квартир. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Более четверти века в Керчи от украинского государства не был построен, не был выкуплен ни один квадратный метр жилья для коренных народов, пострадавших от незаконной депортации. После этого уже в российском Крыму, когда началось строительство дома, многие не верили и считали его фантомом. Но органы власти слаженно отработали — теперь люди заезжают в новое жилье, им предстоят хлопоты по обустройству. Я рад, что семьи могут жить на Родине, в своей квартире, ведь принципы нашего государства, в первую очередь, — это гуманизм и внимание к людям, — отметил Руслан Бальбек. — Не скрою, люди долго ждали этого момента. Они надеялись и верили власти. И, конечно же, власть их не подвела. Дом построен. Документы выданы.

По его мнению, не менее радостной новостью станет то, что в 2020-2021 годах запланировано строительство подобного 72-квартирного дома для следующих очередников. Сейчас проведены проектно-изыскательские работы и разработана проектно-сметная документация. По плану-графику строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Таким образом, по Керчи полностью будет закрыта очередь на жилье (для народов, пострадавших от незаконной депортации).

Фото: страница в Facebook Р.Бальбека.