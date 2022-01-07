70% объектов культурного наследия Крыма нуждаются в реставрации

Порядка 70% всех объектов культурного наследия Крыма нуждаются в противоаварийных либо реставрационных работах. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РК Татьяна Манежина.

Сегодня на территории Крыма около 70% объектов культурного наследия нуждаются в противоаварийных или реставрационных работах, — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сюда входят как федеральные, так и региональные памятники.

Всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. Самые известные из них — музей-заповедник «Судакская крепость», Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие. Примерно половина всех объектов (2 737_ — это вновь выявленные объекты культурного наследия.

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