реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 70% объектов культурного наследия Крыма нуждаются в реставрации

crimeapress_news



реклама в крыму
70% объектов культурного наследия Крыма нуждаются в реставрации
Фото: photochur, pixabay.com

70% объектов культурного наследия Крыма нуждаются в реставрации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 07.01.2022

Порядка 70% всех объектов культурного наследия Крыма нуждаются в противоаварийных либо реставрационных работах. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РК Татьяна Манежина.

Сегодня на территории Крыма около 70% объектов культурного наследия нуждаются в противоаварийных или реставрационных работах, — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сюда входят как федеральные, так и региональные памятники.

Узнайте больше:  Поздравление Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с Рождеством Христовым

Всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. Самые известные из них — музей-заповедник «Судакская крепость», Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие. Примерно половина всех объектов (2 737_ — это вновь выявленные объекты культурного наследия.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.