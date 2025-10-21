705 светильников установил «Горсвет» в Севастополе в 2025 году

На данном этапе специалисты «Горсвета» работают на объекте от улицы Волжская к улицам Цыганкова, Оранжерейная и Цветочная. Здесь уже установили пять опор и семь светильников. В работе используется отечественное оборудование с самыми современными характеристиками.

Всего на объекте будет выполнен монтаж 300 метров линий и 13 светильников. Ранее наружного освещения здесь не было. Наше учреждение продолжает заниматься установкой новых светоточек в городе, особенно в тех местах, где ранее они отсутствовали. До конца года в Нахимовском районе планируем выполнить работы еще на шести объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника района ГБУ «Горсвет» Алексея Гуторова.

В этом году «Горсвет» уже выполнил работы на 45 объектах, где в общей сложности установил 705 светильников. Из них 381 светильник установили в местах, где ранее наружного освещения не было.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя