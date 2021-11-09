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71 год назад на улицах Севастополя появился первый троллейбус
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

71 год назад на улицах Севастополя появился первый троллейбус

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 09.11.2021

На предприятии «Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподерова» отметили 71-ю годовщину основания организации и выхода на линию первого троллейбуса. В честь праздника ста лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Сегодня на балансе Севэлектроавтотранса находится 265 троллейбусов, столько же автобусов, 7 автомобилей социального такси, 50 школьных автобусов, 6 катеров и 1 паром. На предприятии трудится около двух тысяч человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, в 1950 году в Севастополе было принято решение организовать строительство троллейбусного управления со штатом в 13 человек. Пуск первого в Севастополе и Крыму троллейбуса №10 по маршруту «Вокзал 1 — гора Матюшенко» состоялся 6 ноября на площади Коммуны (сейчас площадь Ушакова). Через девять дней после пуска троллейбуса управление было полностью достроено и введено в эксплуатацию. В начале февраля 1966 года было завершено строительство троллейбусного депо на 50 машиномест на ул. Томской (сейчас ул. Горпищенко). В конце 1995 года достроено депо на Камышовом шоссе.

71 год назад на улицах Севастополя появился первый троллейбус

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