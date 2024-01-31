71% крымчан поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить крымчан в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу горожане и готовы ли установить самозапрет. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 71% крымчан. Чаще всего — те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (82%). Против высказались только 7%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан». Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 42% горожан. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (55%) и опрошенные, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (45%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках.

Время проведения: 26—29 января 2024 года