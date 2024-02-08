71-летнего жителя Гурзуфа «развели» на сто тысяч хитрые «продавцы автозапчастей»  

Как не попасть в сети мошенников — советы потерпевшего.

В полицию Ялты обратился 71-летний житель Гурзуфа. Мужчина сообщил, что неизвестные обманули его и похитили около 100 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший в сети-Интернет искал запчасти для своего автомобиля. На одной из торговых площадок увидел сообщение о продаже подходящих автозапчастей. Позвонив по указанному номеру, мужчина договорился о сделке, после чего ему на электронную почту продавец прислал реквизиты для оплаты товара. Заявитель перевел незнакомцу 50 тысяч рублей через личный кабинет Интернет-банкинга.

Продолжая поиски редких запчастей для своего транспортного средства, заявитель вновь обратился к сети Интернет и повторил свои действия. Выполнив указания лжепродавца, перевел очередные 50 тысяч рублей двумя транзакциями на чужую банковскую карту. Мужчина, думая, что совершил выгодные покупки, оплатив наперед стоимость заказанного товара, так и не дождался оплаченных запчастей. На связь авторы объявлений не выходили – указанные в объявлениях телефоны стали недоступны. Когда мужчина осознал, что его обманули, сообщил о произошедшем в полицию, — рассказали в МВД по РК.

Следствием УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Оперативники устанавливают причастных к совершению противоправных действий.

Потерпевший сделал определенные выводы и поделился ими. Он призывает граждан быть бдительными при покупке товаров в сети Интернет. Проверяйте достоверность опубликованной информации, не выполняйте указания незнакомцев и не перечисляйте оплату до получения товара.