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71% жителей Крыма одиночества не боятся
фото: pikist.com

71% жителей Крыма одиночества не боятся

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 04.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство жителей Крыма (71%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 32% одиночество не представляет никакой проблемы, а 39% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее, практически каждый третий (29%) признается, что не хотел бы остаться один: (8%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (21%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

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Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (35% против 23% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (37%, для сравнения, среди тех, кто старше 35 лет, — от 27 до 28%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (36%), среди жителей Крыма с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (24%).

Время проведения: 23 мая — 2 июня 2025 года

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