71% жителей Крыма — за запрет рекламы услуг тарологов

Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в обществе Крыма. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные жители из Крыма.

Рекламу услуг гадалок и тарологов могут запретить в России — такой законопроект уже внесен в Государственную Думу. 71% жителей Крыма поддерживают инициативу: 55% хотели бы запрета на рекламу, еще 16% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных «специалистов»: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги». 14% участников опроса — против инициативы, 15% — затруднились с ответом, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 75% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 67%). Среди жителей Крыма в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (75%). Жители Крыма с доходом от 100 тыс. руб. в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (73%).

Среди не доверяющих гадалкам 58% — за запрет рекламы услуг, еще 23% требуют и сами услуги объявить незаконными. Любопытно, что с ними солидарны 3 из 10 верящих в гадания, их доводы: «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны».

Время проведения: 24—27 января 2025 года

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