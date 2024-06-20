73-летняя помощница фронта спасает крымских ребят в Херсонском фронтовом госпитале

Наталья Богдановна Пасика в свои 73 года не печёт пирожки внукам, а спасает их в военных госпиталях своей заботой и уходом. Пройдя Луганск, Донецк, Мариуполь, она приехала на Херсонское направление в самый разгар боёв, через неё прошло много раненых ребят, в том числе и крымских.

Я как лягушка путешественница! Помогаю в госпиталях по всей фронтовой линии, когда линия боевой сдвигается, еду туда, где нужна именно сейчас. Часто просили остаться, но, если раненных бойцов сейчас больше на другом направлении, всегда поеду именно туда. Последняя точка – Херсонское направление. А ребята все заслуживают медалей и орденов, настроение боевое. Говорят, обязательно вернёмся живыми, Богдановна, не сомневайся, — делится «серебряная» волонтер.

В госпиталях занимается всем, что нужно здесь и сейчас. Ухаживает за раненными ребятами, помогает в проведении процедур, а когда нужно – в хозяйственных работах или просто санитаркой. Ухаживать за людьми научилась еще в мирной жизни и прошла необходимые курсы, а с началом СВО, после того как внук и сын ушли на фронт, не смогла остаться в стороне. В военкомате Хабаровской области порыв бабушки оценили, но сказали что возраст уже не тот, но Наталья Богдановна не сдалась и все-таки уехала в зону СВО волонтером при поддержке Народного фронта.

В Крым Наталья Богдановна приехала впервые с 1971 года на оздоровление. С восхищением оценила изменения на полуострове и сразу начала организовывать гуманитарные партии помощи в Херсонский госпиталь вместе с крымским Народным фронтом. Сегодня она вместе с партнерами со всей страны организовывает доставку самых необходимых средств в Крым, чтобы отсюда привезти их в прямо в руки военных медиков на Херсонском направлении. А сама после поездок по России возвращается в фронтовой госпиталь, спасать еще больше наших ребят.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму