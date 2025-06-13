74% некурящих жителей Крыма требуют запретить продажу электронных сигарет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Минпромторг РФ в лице министра Антона Алиханова поддержал тотальный запрет вейпов, заявив об этом на «Неделе российского ритейла». 70% экономически активных горожан Крыма также выступают за полный запрет продажи электронных сигарет.

Женщины одобряют запрет чаще мужчин — 73 и 63% соответственно. Чем старше жители Крыма, тем больше среди них сторонников инициативы: за полный отказ от продажи электронных сигарет выступает 58% молодежи до 35 лет, а среди горожан старше 45 лет таких уже 78%.

За запрет вейпов чаще выступают некурящие и курильщики обычных сигарет (по 74%). Среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 18%.

Время проведения: 2—9 июня 2025 года

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