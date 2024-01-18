75 детей участников СВО подружились в «Артеке» с ребятами из всех регионов России

На 15 смену «Новогодняя сказка «Артека» в Международный детский центр приехали 75 детей участников СВО и погибших бойцов. Поездка организована при содействии Государственного фонда «Защитники Отечества» и поддержке Министерства просвещения РФ.

Основной целью Государственного Фонда «Защитники Отечества» является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов, благодаря чему граждане получают всю необходимую медицинскую и социальную поддержку. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Соглашение о сотрудничестве Государственного Фонда с «Артеком» было заключено в сентябре 2023 года. В рамках соглашения организован отдых и оздоровление уже для 150 детей ветеранов и погибших участников СВО – в 14 смену артековцами стали 50 детей, а на 15 смену в Международный детский центр приехали 75 детей из разных регионов России.

Вместе дети встретили в «Артеке» Новый год и погрузились в праздничную атмосферу, которая была создана во всех детских лагерях центра.

Артековская смена стала настоящим новогодним подарком. Мне очень нравится здесь, познакомилась с новыми людьми. В «Артеке» для нас была создана настоящая новогодняя атмосфера, вся территория и лагеря красиво украшены, особенно понравилась большая новогодняя ёлка, – рассказала Алла из Тюмени.

Особенность «Артека» – профильные отряды, попасть в которые – невероятное счастье для любого артековца. Здесь ребята раскрывают свои таланты и испытывают колоссальное количество эмоций. Всякий день, прожитый в профильном отряде, становится своеобразным взглядом за горизонты возможностей. Педагоги профилей вкладывают всю свою душу в обучение отрядов определённым навыкам, усердно готовят детей к самому важному событию для профильного отряда – к битве! Ребята осваивают морской и туристический профили, занимаются журналистикой, учатся оказывать первую помощь пострадавшему, знакомятся с педагогическим направлением и пробуют себя в роли вожатого…

Я нахожусь в отряде юнг. Мы посещаем занятия в Детской морской флотилии, изучаем строение шлюпки, семафорную азбуку, учимся вязать морские узлы, готовим морскую песню. Очень интересно познакомиться с морским делом. Смена прошла активно, у нас отличные вожатые и замечательные ребята, – поделился Алексей из Челябинска.

Для меня большая честь побывать в «Артеке». Попала в медицинский отряд, в первый день мы уже стали дружными, вместе ходим на профильные занятия, учимся оказанию первой помощи и многому другому. Эти знания обязательно пригодятся в будущем, – уверена Елизавета из Новосибирской области.

Помимо профильных занятий, артековцы посещают различные студии Центра дополнительного образования. Такие занятия – это возможность приобрести полезные навыки и попробовать себя в чем-то новом: художественная студия «Мир искусства», скрапбукинг, керамика, фотовидение, киберспорт, шахматы, аквааэробика, футбол… Всего не перечислишь.

Я посещала студию диджеинга, научилась сводить музыку, работать с профессиональным оборудованием. Еще ходила на вокальную студию, научилась петь, хотя до этого не умела. Кроме того, в «Артеке» научилась рисовать. Получила множество навыков. Смена запомнится яркими событиями и прекрасными людьми, – отметила Виктория из Якутска.

В 15-ю смену «Артек» собрал детей из самых разных регионов России. За смену артековцы сдружились и незабываемо провели время вместе.

Я нашла много новых друзей, научилась верить в себя. У нас было множество ярких событий, конкурсов, очень запомнилась поездка в Севастополь. «Артек» по-настоящему стал для меня семьей, – сказала Виктория из Тюменской области.

Артековцы приняли участие в самых разных ярких событиях, среди которых Новогодняя дискотека, Рождественские встречи, творческие конкурсы, отрядные вечера, спектакли и многое другое. Ребята уверены, что воспоминания о смене останутся с ними на всю жизнь.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».