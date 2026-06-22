Детей из крымского «Артека» вывозят к местам проживания — отдых закончен, смены отменены

В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения, — проинформировали в Минпросвещения.

В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.

Родителям информацию передают в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.

источник: РИА Новости Крым