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"75 лет. Освобождение" - исторический квест в Евпатории
фото: memorykeepers.ru

«75 лет. Освобождение» — исторический квест в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 20.02.2020

Исторический квест «75 лет. Освобождение» в Евпатории стартует на следующей неделе. Финалом мероприятия станет проведение в апреле реконструкции одного из эпизодов сражения за Крым —

В Евпатории запускают молодежный исторический квест «75 лет. Освобождение». Провести его планируется в три этапа. Первый пройдёт 25 февраля в формате интеллектуального исторического квиза на тему «Бой за Москву». Проведут его для учащихся 9-10 классов местных школ. В рамках квиза они «пройдут» путь солдат, защищавших Москву от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в администрации города, — сообщает Турпортал Крыма.

Второй этап квеста – полуфинал — состоится в марте. В нём примут участие 16 команд, которые отберут в первом туре. Этот этап будет посвящён одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве.

Для команд-победителей квеста будет организована экскурсия в музейные комплексы «35-я береговая батарея» в Севастополе и «Аджимушкайские каменоломни» в Керчи.

"75 лет. Освобождение" - исторический квест в Евпатории

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