75% жителей Крыма считают, что они трудоголики

В опросе сервиса Superjob участвовали представители компаний и экономически активные горожане из Крыма.

2 и 3 работодателей (67%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (19%) уверен в обратном.

6 из 10 жителей Крыма не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 13% заявляют это с уверенностью, а 46% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», — комментируют респонденты. Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм — это нормально (61% против 56% соответственно). Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (63%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

75% опрошенных жителей Крыма причисляют себя к трудоголикам: 24% в этом абсолютно убеждены, 51% скорее уверены.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (77% против 73% соответственно). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые горожане — 80% среди опрошенных до 35 лет против 71% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (77%).

Время проведения: 28 декабря 2024 года — 14 января 2025 года

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