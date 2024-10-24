76% крымчан убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель

Во взяточничестве крымчане стали чаще винить обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Большинство крымчан (76%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 11% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.

Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (15% против 7%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (9% среди опрошенных до 34 лет, 16% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (88%).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (84%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (20%).

Время проведения: 9—23 октября 2024 года

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