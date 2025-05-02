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Новости Республики
76% жителей Крыма не хотят полностью отказываться от монет и купюр
фото: фото: pikist.com

76% жителей Крыма не хотят полностью отказываться от монет и купюр

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:03 02.05.2025

Использовать только электронные платежи готовы лишь 15% опрошенных. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Лишь 15% жителей Крыма согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (76%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.

Мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности (16% против 14% соответственно). Наиболее лояльны к безналичным расчетам горожане в возрасте от 35 до 45 лет — они поддерживают эту идею активнее (16%), чем те, кто младше (12%), и те, кто старше (11%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще одобряют переход на электронные платежи (15%), чем те, кто зарабатывает меньше (13%).

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Время проведения: 21—29 апреля 2025 года

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