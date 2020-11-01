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77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 20:34 01.11.2020

В день 77-й годовщины Керченско-Эльтигенской десантной операции в возложении к братским могилам воинов-десантников бщественники и представители властей возложили цветы.

77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

77 лет прошло со дня начала Керченско-Эльтигенской десантной операции. Одной из крупнейших операций, которая длилась около 40 дней. Благодаря мужеству и героизму советских воинов был захвачен плацдарм на Крымской полуострове и положено начало окончательному освобождению Крыма от фашистских оккупантов.

77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

В Эльтигене шли жестокие, кровопролитные бои, гибли советские воины, отвоевывая каждую пядь земли. Слова «Огненная земля» стали для нас символом беспримерного мужества и славы. Мы помним и гордимся подвигом участников десантной операции! Сквозь годы несем благодарность за мужество и героизм, за подаренную нам возможность жить под мирным небом! Вечная память героям, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

Фото: пресс-служба администрации Керчи.

77 лет Керченско-Эльтигенской десантной операции. В Керчи почтили память воинов-десантников

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