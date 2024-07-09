77 лет — ума нет… Севастополец будет привлечён к ответственности за дискредитацию ВС

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из УФСБ России по Черноморскому флоту установили личность правонарушителя, который допускал высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Им оказался 77-летний местный житель.
Полицейские выяснили, что в ходе разговора с коллегами по работе мужчина публично высказывался в негативной форме относительно использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В отношении нарушителя полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе