77 лет — ума нет… Севастополец будет привлечён к ответственности за дискредитацию ВС

Полицейские выяснили, что в ходе разговора с коллегами по работе мужчина публично высказывался в негативной форме относительно использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В отношении нарушителя полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.