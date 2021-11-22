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795 тысяч крымчан прошли вакцинацию от COVID-19

795 тысяч крымчан прошли вакцинацию от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 22.11.2021

Заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская прокомментировала ход вакцинальной кампании от COVID-19 в Крыму.

На сегодняшний день 795 тысяч крымчан прошли вакцинацию, что составляет 66 процентов от плана в 1 млн. 200 тысяч граждан. 222 тысячи граждан возрастной группы старше 60 лет вакцинировались от коронавирусной инфекции, что составляет 62 процента, – сообщила Елена Романовская.

Вице-премьер еще раз обратилась к гражданам возрастной категории «60+» с просьбой пройти вакцинацию. По ее информации, при прохождении вакцинации данные вносятся в федеральный регистр вакцинированных. С целью оперативной работы, для оказания помощи врачам привлечены дополнительные медицинские специалисты.

795 тысяч крымчан прошли вакцинацию от COVID-19

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