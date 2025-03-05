8 апреля суд начнёт слушать второе из трёх дел о покушении на Сергея Аксёнова

Южный окружной военный суд 8 апреля приступит к рассмотрению по существу второго из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд. На 31 марта было назначено первое слушание в отношении Боднаря.

8 апреля в 14:00 мск назначен первый процесс по существу в отношении Ананьева, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже в группу завербовали Ананьева.

Из Запорожской области Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывчатку фигуранты спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. За маршрутом передвижения Аксенова они наблюдали с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения.

В начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении фигурантов возбудили дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

источник: ТАСС