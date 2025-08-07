Прямо сейчас:
8 августа на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца
В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

По данным ученых, крупная солнечная вспышка уровня M4.4, произошедшея 5 августа, вызовет на Земле сильные геомагнитные последствия. Последние расчеты показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, чем ранее предполагалось.

Приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня, — отмечают в Лаборатории.

Такие бури считаются средними, но они способны воздействовать на энергетические системы и влиять на распространения радиоволн.

Ученые также предупредили, что ухудшаться геомагнитная обстановка начнет уже в ночь с четверга на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. Геомагнитный фон резко ухудшится почти на неделю.

Уточняющий прогноз будет сделан позже.

источник: РИА Новости Крым 

