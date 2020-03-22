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8 ДТП и 125 пожаров — итоги минувшей недели в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:33 22.03.2020

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 8 человек. К сожалению, 2 человека погибли.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 125  пожаров, из них: 1 — лесной пожар, 87 —  это возгорания мусора и сухой растительности, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.   На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

8 ДТП и 125 пожаров - итоги минувшей недели в Крыму

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