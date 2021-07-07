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8 июля в Крыму сохранится неустойчивая погода
фото: Pexels (pixabay.com)

8 июля в Крыму сохранится неустойчивая погода

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:56 07.07.2021

8 июля в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 17…22°, в горах 11…16°; днем воздух прогреется до 23…28°, в горах до 16…21°. В последующие сутки дожди постепенно прекратятся. Ветер изменит направление на северо-восточное, в центральных и восточных районах усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

8 июля в Крыму сохранится неустойчивая погода

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