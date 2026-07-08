8 июля: где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду

В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Гончарное
- АИ-95 NP — на 25 машин
- АИ-95 — на 25 машин
- АИ-92 — на 50 машин
- ДТ NP — на 25 машин
Орлиное
- АИ-95 NP — на 50 машин
- ДТ NP — на 50 машин
Верхнесадовое
- АИ-95 NP — на 75 машин
- АИ-95 — на 25 машин
- ДТ NP — на 75 машин
Таврида 1
- АИ-100 — на 100 машин
- АИ-95 NP — на 25 машин
- АИ-95 — на 25 машин
- АИ-92 — на 50 машин
- ДТ — на 25 машин
- ДТ NP — на 75 машин
Таврида 2
- АИ-100 — на 50 машин
- АИ-95 NP — на 50 машин
- АИ-95 — на 50 машин
- АИ-92 — на 50 машин
- ДТ — на 25 машин
- ДТ NP — на 75 машин
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
источник: РИА Новости Крым
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