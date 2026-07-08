8 июля: где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду

В Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Гончарное

АИ-95 NP — на 25 машин

АИ-95 — на 25 машин

АИ-92 — на 50 машин

ДТ NP — на 25 машин

Орлиное

АИ-95 NP — на 50 машин

ДТ NP — на 50 машин

Верхнесадовое

АИ-95 NP — на 75 машин

АИ-95 — на 25 машин

ДТ NP — на 75 машин

Таврида 1

АИ-100 — на 100 машин

АИ-95 NP — на 25 машин

АИ-95 — на 25 машин

АИ-92 — на 50 машин

ДТ — на 25 машин

ДТ NP — на 75 машин

Таврида 2

АИ-100 — на 50 машин

АИ-95 NP — на 50 машин

АИ-95 — на 50 машин

АИ-92 — на 50 машин

ДТ — на 25 машин

ДТ NP — на 75 машин

Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

источник: РИА Новости Крым

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