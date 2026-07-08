8 июля: в Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС

В Севастополе в среду топливо в свободной продаже можно приобрести на восьми автозаправках. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

С 10:00 на восьми заправках «Атан» будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

По его словам, количество бензина и дизтоплива доступно для 150 машин на каждой из следующих АЗС:

АЗС 60, Качинское шоссе — АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;

АЗС 68, Горпищенко, 155 — АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 — ДТ Ultra;

АЗС 84, Столетовский проспект, 5 — АИ-95 Ultra;

АЗС 85, Вакуленчука, 35/Б, 2 — ДТ Ultra;

АЗС 161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 АИ-95 — АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;

АЗС 167 Балаклава, улица Новикова, 51б — ДТ Ultra.

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

источник: РИА Новости Крым

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