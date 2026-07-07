8 июля: в Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц

В среду для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии «Севастопольэнерго».

8 июля с 07:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города Севастополь, — говорится в сообщении.

Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. На предприятии просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.

источник: РИА Новости Крым

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