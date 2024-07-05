8 июля в Ялте пройдет Донорская акция «Это у нас семейное»

2024 год объявлен в России Годом семьи. В связи с этим, 8 июля, в православный День семьи, любви и верности в Ялте пройдет Донорская акция «Это у нас семейное». В этот день представители донорских династий, сдавшие кровь, будут участвовать в беспроигрышной лотерее и получат различные ценные и памятные призы.

Пусть участие активных семей доноров Ялты покажет, что наше единение, милосердие и доброта могут сделать мир намного лучше, и каждый из нас может внести свой бесценный и необходимый вклад в спасение жизней людей! – говорит одна из организаторов важной акции Екатерина Дёмина.

Инициаторами Донорской акции «Это у нас семейное» выступили: Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, Ялтинская централизованная клубная система и Ялтинский филиал ГБУЗ РК «Центр крови». Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской Акции-конкурса «Семейный код донора».

Акция-конкурс «Семейный код донора» направлена на повышение уровня участия россиян в донорстве крови и костного мозга и продвижение донорства как семейной традиции. Проект акцентирует внимание на ценности и роли семьи в формировании культуры оказания помощи, заботы и поддержки, которые неразрывно связаны с безвозмездным донорством и, конечно же, семьей.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» по адресу г. Ялта, ул. Свердлова, 14 проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

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