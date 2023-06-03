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8 из 10 крымчан доверяют своим коллегам
фото: freeimages.com

8 из 10 крымчан доверяют своим коллегам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:45 03.06.2023

Работа в команде подразумевает доверие: большинство доверяет компании-работодателю и своему непосредственному руководителю, больше всего же крымчане доверяют коллегам. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и руководители из Крыма.

На работе крымчане меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени 8 из 10 горожан (79%). Компании-работодателю доверяют в общей сложности 74% крымчан, непосредственному руководителю — 65%. При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще, чем подчиненные — начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 83% руководителей, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (74% и 84% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (77%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.

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