Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 8 из 10 крымчан одобряют индексацию пенсии работающим пенсионерам
актуально в республике
фото: pikist.com

8 из 10 крымчан одобряют индексацию пенсии работающим пенсионерам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 17.06.2024

Большинство горожан поддерживает распоряжение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

84% крымчан высказались за инициативу Владимира Путина об индексации фиксированной части пенсии работающим пенсионерами с 1 февраля 2025 года. Напомним, что индексация не проводилась с 2016 года. Мужчины и женщины в равной степени согласны с распоряжением президента: «Пенсия — это не подарок от государства, а заработанное человеком за свою трудовую деятельность. Государство взимает часть зарплаты работающего человека, чтобы потом платить ему пенсию!» На фоне общей поддержки против индексации всего лишь 11% горожан: «Работающие пенсионеры отбирают рабочие места у молодежи»; «Лишь бы не было очередного витка инфляции», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Поколение от 45 лет и старше активнее поддерживает инициативу, чем граждане до 34 лет (86% против 77% — те, кто моложе, чаще затруднялись с оценкой). Чаще всего же за введение индексации высказывались респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей (92%): «Была бы достойная пенсия, пенсионеры бы не работали».

Узнайте больше:  В День России всех артековцев объединила игра «Русское подворье»

Время проведения: 11—13 июня 2024 года

Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.