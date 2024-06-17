8 из 10 крымчан одобряют индексацию пенсии работающим пенсионерам

Большинство горожан поддерживает распоряжение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

84% крымчан высказались за инициативу Владимира Путина об индексации фиксированной части пенсии работающим пенсионерами с 1 февраля 2025 года. Напомним, что индексация не проводилась с 2016 года. Мужчины и женщины в равной степени согласны с распоряжением президента: «Пенсия — это не подарок от государства, а заработанное человеком за свою трудовую деятельность. Государство взимает часть зарплаты работающего человека, чтобы потом платить ему пенсию!» На фоне общей поддержки против индексации всего лишь 11% горожан: «Работающие пенсионеры отбирают рабочие места у молодежи»; «Лишь бы не было очередного витка инфляции», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Поколение от 45 лет и старше активнее поддерживает инициативу, чем граждане до 34 лет (86% против 77% — те, кто моложе, чаще затруднялись с оценкой). Чаще всего же за введение индексации высказывались респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей (92%): «Была бы достойная пенсия, пенсионеры бы не работали».

Время проведения: 11—13 июня 2024 года