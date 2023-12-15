8 из 10 крымчан определились, где будут проводить новогодние каникулы

Большинство горожан определилось, где проведет январские каникулы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

36% крымчан проведут большую часть январских каникул дома. 14% будут отдыхать на даче. 9% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 6% респондентов. 1 из 100 поедет за границу. 16% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (19 и 13% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди горожан до 34 лет (22%).

Время проведения: 22—27 ноября 2023 года