Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 8 из 10 крымчан определились, где будут проводить новогодние каникулы
актуально в республике
иллюстрация: pikist.com

8 из 10 крымчан определились, где будут проводить новогодние каникулы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 15.12.2023

Большинство горожан определилось, где проведет январские каникулы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

36% крымчан проведут большую часть январских каникул дома. 14% будут отдыхать на даче. 9% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 6% респондентов. 1 из 100 поедет за границу. 16% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (19 и 13% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди горожан до 34 лет (22%).

Узнайте больше:  «Диалог на равных»: крымский министр пригласил московских студентов на практику

Время проведения: 22—27 ноября 2023 года

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.