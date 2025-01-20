8 из 10 работников предприятий Крыма осведомлены о том, сколько получают их коллеги

Если зарплата сослуживцев с аналогичным функционалом окажется больше, то женщины, скорее всего, пойдут выяснять причины у руководства, а мужчины начнут искать другие варианты трудоустройства. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и трудоустроенные экономически активные горожане из Крыма.

Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 76% компаний, тем не менее, 8 из 10 работников предприятий (81%) в курсе того, сколько получают их коллеги, причем 34% знают о величине заработка всех своих сослуживцев, 47% — некоторых. Зарплату своего непосредственного руководителя знают 39% опрошенных. Мужчины знают зарплаты коллег чаще женщин (86 и 76% соответственно), а жители Крыма в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше (84%). Наибольшую же осведомленность в этом вопросе демонстрируют те, кто получает свыше 100 тыс. руб. (85%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

В случае, если зарплата коллег с аналогичным функционалом окажется больше их зарплаты, только 28% жителей Крыма ничего не будут делать и продолжат спокойно работать дальше. 17% пойдут за разъяснениями к руководству, 16% задумаются о поиске другой работы, каждый девятый будет требовать повышения зарплаты. Причем в подобной ситуации женщины, скорее всего, станут выяснять причины у руководства, мужчины же начнут искать другие варианты трудоустройства.

45% жителей Крыма уже приходилось сталкиваться с тем, что сослуживцы получают больше, и чаще об этом рассказывали мужчины, чем женщины (52% против 38% соответственно). Для каждого четвертого такая информация не имела никакого значения, 25% уволились, по 15% опрошенных рассказали, что затребовали обоснований зарплатного неравенства или повышения зарплаты. Некоторые уменьшили темп работы или переложили часть своих дел на тех, кто получает больше.

Время проведения: 24 декабря 2024 года — 15 января 2025 года

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