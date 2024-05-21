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фото: pikist.com

8 из 10 работодателей в Крыму берут на работу родственников сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 21.05.2024

Большинство работодателей принимает на работу родственников сотрудников. Используя семейные связи, проще всего трудоустроиться в крупные компании, занимающиеся производством, финансами или строительством. В опросе сервиса SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из Крыма.

В Крыму 84% компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только 13% работодателей не рассматривает подобных кандидатов. Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 73%, а среди компаний крупного бизнеса — уже 88%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.

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