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8 Марта! Какие курорты на черноморском побережье России для отдыха выбирают женщины
иллюстрация: pxhere.com

8 Марта! Какие курорты на черноморском побережье России для отдыха выбирают женщины

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 9:06 07.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному женскому дню, 8 марта, определил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха женщин в марте 2020.

Ялта, Севастополь, Феодосия, Саки, Евпатория, Мисхор и Алушта в Крыму, а также Сочи, Новороссийск и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку черноморских курортов, куда поехать отдыхать в марте 2020 в чисто женской компании, без мужчин и детей. Женщины планируют отдых на море в начале весны на период от 1 до 12 ночей и потратят на проживание от 650 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в Алуште, Евпатории и Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки), дороже — в Геленджике (около двух с половиной тысяч рублей в сутки). Почти две недели в марте туристки отдохнут в Мисхоре и на одну ночь остановятся в Новороссийске, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов женщинами (без мужчин и детей) в период с 1 по 31 марта 2020 года.

Десять курортов, популярных для отдыха на море у женщин в марте 2020:

  1. Ялта — 1508,2 рублей / 4,7 ночи
  2. Севастополь — 1590,5 рублей / 4,4 ночи
  3. Сочи — 1529,7 рублей / 6 ночей
  4. Феодосия — 1095,3 рублей / 3 ночи
  5. Новороссийск — 1300 рублей / 1 ночь
  6. Саки — 900 рублей / 5 ночей
  7. Мисхор — 1200 рублей / 12 ночей
  8. Евпатория — 800 рублей / 3 ночи
  9. Алушта — 650 рублей / 5 ночей
  10. Геленджик — 2500 рублей / 6 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

8 Марта! Какие курорты на черноморском побережье России для отдыха выбирают женщины

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