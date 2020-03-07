8 Марта! Какие курорты на черноморском побережье России для отдыха выбирают женщины

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному женскому дню, 8 марта, определил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха женщин в марте 2020.

Ялта, Севастополь, Феодосия, Саки, Евпатория, Мисхор и Алушта в Крыму, а также Сочи, Новороссийск и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку черноморских курортов, куда поехать отдыхать в марте 2020 в чисто женской компании, без мужчин и детей. Женщины планируют отдых на море в начале весны на период от 1 до 12 ночей и потратят на проживание от 650 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в Алуште, Евпатории и Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки), дороже — в Геленджике (около двух с половиной тысяч рублей в сутки). Почти две недели в марте туристки отдохнут в Мисхоре и на одну ночь остановятся в Новороссийске, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов женщинами (без мужчин и детей) в период с 1 по 31 марта 2020 года.

Десять курортов, популярных для отдыха на море у женщин в марте 2020: