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8 Марта: поздравление губернатора Севастополя - "Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

8 Марта: поздравление губернатора Севастополя — «Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 08.03.2025

Дорогие наши чуткие, смелые и, самое главное, искренние севастопольские женщины.

Поздравляю вас с Международным женским днём!

Чем бы вы ни занимались, ваша преданность делу помогает детям стать увереннее, мужчинам — сильнее, а нашему любимому Севастополю — лучше. Иначе и не могло быть в городе, основанном великой императрицей Екатериной Второй. 

Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто.

Есть наблюдение: как только звучит любой призыв по городу о помощи — плести сети, собирать гуманитарную помощь или, надев защитный костюм, идти очищать пляжи — первыми откликаетесь вы.

Спасибо за вашу отзывчивость!

Сейчас многие из вас ждут своих мужей с Победой домой! И я точно знаю, что ваша вера и преданность помогают нашим бойцам на СВО. 

Пусть в жизни каждой из вас будет любовь, поддержка и понимание. Чтобы дом — полная чаша, чтобы рядом — опора и чтобы не нужно было всё время быть сильными. Вы этого заслуживаете.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

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