8 Марта: в Севастополе состоялся губернаторский приём

В преддверии Международного дня в севастопольском Дворце культуры рыбаков состоялся губернаторский приём и праздничный концерт. Женщин поздравил глава города Михаил Развожаев, поблагодарив жительниц Севастополя от лица Правительства и от всех бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Губернатор отметил: женщины Города-Героя подчас выполняют настоящую «мужскую» работу, но всегда справляются с любыми испытаниями.

Поздравляю вас от лица всех мужчин правительства Севастополя, и, конечно, от наших воинов, которые сегодня на передовой, на линии фронта: они с любовью, с теплотой, все свои чувства и мысли сегодня к вам — к тем, кто их ждет. Так сложилось, что сегодня на ваших хрупких плечах — очень много ответственности: вы служите в армии и на флоте, охраняете правопорядок, лечите, учите, помогаете фронту… Но при этом неизменно остаётесь нежными и любящими мамами, бабушками, сёстрами, супругами. От всех нас, от всех мужчин вам низкий поклон, слова признательности и благодарности. Всё, что мы делаем, — это для вас и ради вас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Севастопольские женщины много помогают нашим бойцам и сами нередко отправляются «за ленточку», проявляя неподдельную храбрость, отметил председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев.

Меня переполняет гордость за то, что наши севастопольские женщины проявили настоящую широту души и подлинную сердечность в это сложное время. Объединившись перед лицом опасности, вы занимаетесь волонтерской деятельностью, помогаете госпиталям, собираете посылки для бойцов и сами отправляетесь в опасные районы. Ваши поступки и есть истинный, неподдельный патриотизм, настоящая любовь к Родине, — сказал спикер Законодательного собрания.

Перед зрителями выступили: ансамбль песни и пляски Черноморского флота, военный оркестр севастопольского полка войск национальной гвардии РФ, государственный ансамбль танца «Чёрное море», народный хореографический ансамбль «Радость», образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп», вокальные ансамбли «Золотые эполеты» и «Жар-птица», группа «Мюзик Экс», эстрадно-духовой оркестр Центра народного творчества, заслуженные артисты Севастополя Вячеслав Музыченко и Дмитрий Морозов, заслуженные артисты Крыма Фёдор Марченко и Константин Пастернак, артисты Ярослав Руденко и Богдан Батуров, участник телепроекта Первого канала «Голос. Дети» Максим Овчинников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя