8 марта в Симферополе погода установила очередной «теплый рекорд»

В Международный женский день температура воздуха в Симферополе поднялась до рекордной отметки. Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское Управление по гидрометеорологии и мониторигу окружающей среды».

Максимальная температура воздуха составила +25,2 С, что на 5,2 градуса выше абсолютного максимума, отмеченного в этот день в 1999 году, — отметили синоптики.

При этом среднесуточная температура воздуха 8 марта в крымской столице составила +16,2 С, что на 13,8 градуса выше средней многолетней.

Напомним, 4 марта в Симферополе был установлен новый температурный рекорд для этой даты. Максимальная температура воздуха составила +27 С. До того рекорда погода 8 марта «не дотянула», но было, все равно, по-майски тепло.