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8 марта в Симферополе погода установила очередной «теплый рекорд»
Фото: pxhere.com

8 марта в Симферополе погода установила очередной «теплый рекорд»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 19:57 09.03.2020

В Международный женский день температура воздуха в Симферополе поднялась до рекордной отметки. Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское Управление по гидрометеорологии и мониторигу окружающей среды».

Максимальная температура воздуха составила +25,2 С, что на 5,2 градуса выше абсолютного максимума, отмеченного в этот день в 1999 году, — отметили синоптики.

При этом среднесуточная температура воздуха 8 марта в крымской столице составила +16,2 С, что на 13,8 градуса выше средней многолетней.

Напомним, 4 марта в Симферополе был установлен новый температурный рекорд для этой даты. Максимальная температура воздуха составила +27 С. До того рекорда погода 8 марта «не дотянула», но было, все равно, по-майски тепло.

Похолодает ли в ближайшие дни? Ответ – на КрымМЕТЕО.

8 марта в Симферополе погода установила очередной «теплый рекорд»

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