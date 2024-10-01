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8 октября: совместный приём предпринимателей прокурором Севастополя и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

8 октября: совместный приём предпринимателей прокурором Севастополя и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:01 01.10.2024

8 октября прокурор города Севастополя Андрей Юрьевич Шевцов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Владимирович Пестерников проведут приём предпринимателей.

В ходе приёма будут рассмотрены вопросы, касающиеся защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей. В частности, предприниматели смогут поделиться своими проблемами, связанными с несоблюдением сроков оказания государственных услуг, неправомерными проверками, невыдачей разрешительных документов, препятствиями в осуществлении хозяйственной деятельности, а также с давлением со стороны контрольно-надзорных органов и отказами в возбуждении уголовных дел.

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Приём проводится только по предварительной записи: https://clck.ru/3DVWuW

Запись по телефону: +7(978)718-62-45
Дата и время: 8 октября, 15:00–17:00
Место: ул. Людмилы Павличенко, 1. (При себе иметь паспорт)

8 октября: совместный приём предпринимателей прокурором Севастополя и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

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