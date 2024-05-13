80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с губернатором города-героя Севастополя Михаилом Развожаевым принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны.
Гостей Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» приветствовал оркестр штаба Черноморского флота Военно-морского флота Российской Федерации. Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, крымчан и севастопольцев с праздником, подчеркнув, что в будущем всех россиян ждет еще одна Победа над противником.
Крымчане и севастопольцы всегда были вместе. Как в 1941-м и в 1945-м, как и в 2014-м, так и сегодня мы вместе со всей страной выполняем задачи, которые поставил перед нами Президент Владимир Владимирович Путин. Благодаря нашему единению, нашей консолидации вокруг Лидера и Вооруженных Сил России мы достигнем всех целей специальной военной операции. Противник поймет бесплодность своих попыток сломить нас и будет разгромлен. Наши земляки, которые, к сожалению, находились под гнетом киевского режима слишком долго, будут освобождены, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Глава республики также отметил, что новые испытания страна проходит мужественно, с честью.
Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, наших отцов и дедов стал примером для каждого из нас. Долг, честь, ответственность, любовь к Родине имеют большое значение для каждого участника спецоперации. Эти чувства выше инстинкта самосохранения, выше страха. Наши воины всегда находят в себе силы действовать хладнокровно, смело, исходя из интересов страны. Благодаря таким качествам наших людей Россия процветает, живет и будет жить дальше. Вместе мы прорвем все блокады. Крым и Севастополь с Россией навсегда! – отмечает Глава Крыма.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев акцентировал важность того, что День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции был внесен в федеральный закон о днях воинской славы.
Сегодня важный, судьбоносный день. Именно на земле 35-й береговой батареи Севастополя советская армия разгромила фашистские войска. 12 мая 1944 года капитулировали последние немецкие солдаты. Нашим защитникам потребовалось лишь 35 дней, чтобы разбить мощную оборону врага. И сегодня наши ребята, участвующие в СВО, приходят на это место, чтобы прикоснуться к подвигу предков, набраться сил и понять, что правда за нами. А значит, и Победа будет за нами, – акцентировал губернатор города-героя.
В ходе мероприятия были переданы высшие государственные награды медали «Золотая Звезда» родным двух Героев Российской Федерации: ефрейтора Никиты Мечтанова и ефрейтора Вячеслава Пастухова. Указом Президента РФ от 16 апреля 2024 года бойцы награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Затем Сергей Аксёнов пообщался с родными и близкими павших героев.
Участники историко-патриотической акции развернули Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Также были возложены цветы к памятнику «Шагнувшим в бессмертие» и объявлена минута молчания в память о погибших освободителях полуострова в мае 1944 года.
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Вячеслав Витольд, директор Музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Внебюджетного подразделения Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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