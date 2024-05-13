80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев акцентировал важность того, что День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции был внесен в федеральный закон о днях воинской славы.

Сегодня важный, судьбоносный день. Именно на земле 35-й береговой батареи Севастополя советская армия разгромила фашистские войска. 12 мая 1944 года капитулировали последние немецкие солдаты. Нашим защитникам потребовалось лишь 35 дней, чтобы разбить мощную оборону врага. И сегодня наши ребята, участвующие в СВО, приходят на это место, чтобы прикоснуться к подвигу предков, набраться сил и понять, что правда за нами. А значит, и Победа будет за нами, – акцентировал губернатор города-героя.

В ходе мероприятия были переданы высшие государственные награды медали «Золотая Звезда» родным двух Героев Российской Федерации: ефрейтора Никиты Мечтанова и ефрейтора Вячеслава Пастухова. Указом Президента РФ от 16 апреля 2024 года бойцы награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Затем Сергей Аксёнов пообщался с родными и близкими павших героев.

Участники историко-патриотической акции развернули Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Также были возложены цветы к памятнику «Шагнувшим в бессмертие» и объявлена минута молчания в память о погибших освободителях полуострова в мае 1944 года.

В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Вячеслав Витольд, директор Музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Внебюджетного подразделения Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым