80 лет со дня освобождения Симферополя

​13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от зверской и чудовищной фашистской оккупации, длившейся 865 долгих дней.

Немецкие войска вошли в Симферополь ночью 2 ноября 1941 года.

Уже 12 ноября фашисты образовали городское управление, состоявшее из организационного и хозяйственного управлений, с отделами питания, культуры, технической эксплуатации и полиции.

Контроль за деятельностью Управы осуществляла немецкая комендатура, занимавшаяся с гестапо уничтожением коммунистов, евреев и прочих нежелательных для Германии людей.

1 января 1942 года в городе был введён комендантский час (с 17:00 до 08:00). С 20 марта 1942 года он длился уже с 19:00 до 5:00.

По состоянию на 1 февраля 1942 года в городе было зарегистрировано 89 691 человек, в том числе 57,7% русских, 16,6% украинцев, 14,5% татар и граждан других национальностей.

С 10 февраля 1942 года Управа ввела обязательную трудовую повинность для мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет, в основном людей направляли для уборки улиц, а также задач по благоустройству. За освобождение от этой повинности граждане могли внести 80 рублей, а с марта 1942 года – 144 рубля.

К 18 февраля 1942 года в Симферополе было расстреляно 10 тысяч евреев и крымчаков по одним данным, 17 тысяч – по другим.

Затеем началось уничтожение евреев и цыган, также были расстреляны около 450 пациентов Симферопольской психиатрической больницы.

К весне 1942 года фашистская Управа ввела городское налогообложение лиц с 18 лет в размере 10% от всех видов дохода. Для поддержания порядка был введен отдельный налог в размере 5 рублей с человека в месяц.

Активное противодействие немецко-румынским оккупантам в 1941 – апреле 1944 гг. оказывали подпольные организации. Основными силами сопротивления стали группы советских патриотов.

Так, уже спустя несколько дней после фашистской оккупации в городе возникли первые подпольные организации.

Подпольщики в кротчайшие сроки установили надёжную связь с крымскими партизанами, передавали им данные для диверсий и сообщали о подготовке немецких карательных операций. Вражеские войска повсюду наталкивались на мощное сопротивление. Диверсионным группам в очень сложных условиях удалось совершить десятки успешных нападений на военные объекты оккупантов, взорвать 11 воинских эшелонов.

В начале 1942 года в Симферополе возникает несколько комсомольско — молодежных подпольных групп Василия Бабия, Бориса Хохлова, Лидии Трофименко, Анатолия Косухина, Сени Кусакина, Зои Жильцовой, Жени Семнякова, и других. В основном это были молодые парни и девушки в возрасте 16-18 лет, их объединяло одно: любовь к Родине, ненависть к врагу и желание мстить за злодеяния, которые немцы творили в городе.

Всего в Симферополе активно действовали 82 патриотические группы и организации. Одной из них была диверсионная группа, которой руководил Виктор Ефремов.

Перед войной Ефремов работал заместителем начальника железнодорожной станции по технической части. В конце октября 1941 года, когда фашисты уже подошли к городу, со станции продолжали отправляться эшелоны с грузами для Севастополя. Руководил отправкой Виктор Ефремов. Затем пути, платформы, мастерские были взорваны.

Три месяца скрывался Ефремов от гитлеровцев, а когда обстоятельства вынудили его зарегистрироваться на фашистской бирже труда, назвался сцепщиком вагонов. Работать на станцию он пошел с единственной целью: вредить врагам всюду, где только возможно. Профессиональная подготовка, организаторские навыки Виктора Ефремова были замечены гитлеровской администрацией, и его назначили «русским начальником станции». Он сразу же начал создавать диверсионную группу. В нее вошли И. Г. Левицкий, В. 3. Лавриненко, Н. Я. Соколов и старый коммунист А. А. Брайер, которого Виктор Кириллович устроил работать кладовщиком. Через подпольщицу Н. С. Усову, служившую на станции переводчицей, в сентябре 1943 года была налажена связь с Александрой Волошиновой, руководителем одной из наиболее крупных патриотических организаций Симферополя.

Диверсии на железной дороге начинали с малого — сыпали песок и стеклянный порошок в буксы вагонов. Но вскоре была налажена доставка из леса магнитных мин замедленного действия, которые Александра Волошинова передавала Виктору Ефремову. Полетели под откос вражеские эшелоны. 16 ноября 1943 года состав из восьми вагонов с горючим сошел с рельсов на станции Кара-Кият (ныне Битумная). 17 ноября на перегоне Отрадная – Джанкой симферопольские советские патриоты взорвали эшелон из 27-ми вагонов с боеприпасами; движение поездов на этом участке приостановилось почти на сутки. В январе 1944 года на станции Сарабуз (ныне Остряково) подпольщики взорвали воинский эшелон, который направлялся на Керченский полуостров, где в это время сражались с фашистами части Красной Армии. За период своей деятельности группа Виктора Ефремова совершила 22 крупные диверсии.

В симферопольском театре действовала активная подпольная группа «Сокол». Организаторами группы были главный художник театра Николай Барышев и актриса Александра Перегонец. В подпольную группу входили около 60-ти человек, в том числе 10 сотрудников театра.

За период своего существования подпольщики организовали 45 крупных диверсий. На «Большую землю» ушли сотни разведывательных донесений. Группа поддерживала активную связь с крымскими партизанами, а также с подпольным областным комитетом компартии. В конце 1943 года Николай Барышев составил план Симферополя и нанес на него местоположение немецких военных объектов. Через партизан этот план попал к советскому командованию и в апреле 1944 года использовался для освобождения крымской столицы.

Группа «Сокол» была на хорошем счету у советской разведки, поэтому ей поручали операции, с которыми могли справиться только хорошо подготовленные люди. Осенью 1943 года подпольщики даже разработали план покушения на Гитлера, который якобы собирался приехать в Крым.

18 марта 1944 года, сразу после спектакля, все они были схвачены. Избежала ареста только костюмер Елизавета Кучеренко.

Арестованные участники группы «Сокол» были расстреляны в урочище Дубки на территории концлагеря в совхозе «Красный» 10 апреля 1944 года, всего за три дня до освобождения Симферополя.

В ночь на 13 апреля 1944 года группы партизанского Северного соединения разгромили казармы немецкого гарнизона, а уже утром в Симферополь ворвались танки 79-й бригады полковника П. С. Архипова и 101-й бригады подполковника М. Ф. Хромченко. Следом за ними вошли 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые окончательно выбили с симферопольских улиц фашистских захватчиков. Вместе с войсками в город вошли бойцы 1-й партизанской бригады Ф. И. Федоренко. Уже к 16 часам Симферополь был полностью очищен от противника, а его жители радостно приветствовали воинов-освободителей.

13 апреля Москва салютовала войскам, освободившим Симферополь, 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий. 11-ти частям и соединениям были присвоены почётные наименования «Симферопольских».

На следующий день, 14 апреля, на Комсомольской площади Симферополя состоялся митинг жителей города и воинов-освободителей, на котором командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Ф. И. Толбухин поздравил симферопольцев с освобождением. За отличие, проявленное в боях по освобождению Крыма, 13-ти воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.

В центре города в честь освободителей установлен на постаменте огнемётный танк Т-34 под номером 201 из состава 19-й танковой дивизии.

Командовал боевой машиной старший лейтенант Павел Заргарян, механиком-водителем был старшина Владимир Мельников, а стрелком — старший сержант Алексей Ковбаса.

Экипаж танка был интернациональным, это легко угадывается по фамилиям и подтверждается наградными листами, в которых указывалась национальность. Заргарян — армянин, призван из Еревана. Мельников — русский, призван из Рязани. Ковбаса — украинец, хоть и призван из Киргизии. Заргаряну и Ковбасе во время освобождения Крыма было по 21 году, Мельников — на два года старше. Все трое прошли всю войну и получили много боевых наград.

Заргарян остался в армии и дослужился до полковника, кавалер двух орденов Ленина, трех орденов Красной Звезды, орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени и Богдана Хмельницкого III степени. Мельников — кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Славы III степени. Ковбаса — кавалер ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Отечественной войны II степени, орденов Красной Звезды и Славы III степени.

«Этот танк войска получили в феврале 1944 года с огнеметной установкой, таких тогда было очень мало», — вспоминал крымский ветеран Владимир Мельников в своем письме к симферопольскому историку Людмиле Вьюницкой.

Кстати, и сохранилось таких танков с огнеметами — «ТО-34» — всего два в мире: в Симферополе и Нижнем Тагиле, там боевая машина находится возле музея.

Работа по установке памятника велась начальником штаба 216-го сапёрного батальона 19-го танкового корпуса капитаном С. Ф. Коробкиным илейтенантом В. Н. Бухаркиным.

На лицевой стороне постамента первоначально была надпись «Вечная память героям 19-го Перекопского Краснознамённого корпуса, павшим в боях за освобождение Крыма. Апрель — май», в дальнейшем он несколько раз реконструировался и перестаивался, а надпись на нём была расширена: «Слава защитникам и освободителям Крыма 1941—1944.»

В 2003 году на месте, где прежде стоял танк, начались работы по воссозданию взорванного большевиками Александро-Невского собора. Памятник-танк перенесли на расстояние около 60 метров от его первоначального места установки. На новом месте был создан комплекс в виде стилизованного портика с колоннами, между которыми установлены вертикальные плиты, с наименованиями частей и соединений, которые освобождали город Симферополь и Крым в 1944 году.

В 1973 году главный режиссер Крымского Академического русского драматического театра имени М. Горького Анатолий Григорьевич Новиков поставил ставший в последующем легендарным спектакль «Они были актёрами», основанный на реальных событиях. Премьера спектакля состоялась 13 октября 1973 года и собрала в зрительском зале симферопольцев всех возрастов. В первых рядах были люди, знавшие героев пьесы лично, видели их не раз на сцене театра. В 1977 году постановка была удостоена Государственной премии СССР.

По материалам городской общественно-политической газеты «Южная столица»