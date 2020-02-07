800 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование — решение суда в Севастополе

Гагаринским районным судом в Севастополе вынесено решение о частичном удовлетворении иска о выплате компенсации морального вреда трехлетним уголовным преследованием.

Мужчина проходил обвиняемым по делу о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Согласно версии следствия, севастополец совместно с соучастниками проникли ночью в частный дом, связали проживавших там супругов, пригоризили предметом, похожим на пистолет, а в случае сопротивления обещали применить меры к дочери потерпевших, спящей в доме этажом выше. Все эти действия совершались с целью узнать у потерпевших местонахождение сейфа и ключей от него. Получив у хозяев дома требуемую информацию, злоумышленники забрали деньги, драгоценности и материальные ценности на сумму более 4,8 миллионов рублей. Подозреваемого по делу заключили под стражу, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест, а после и на подписку о невыезде и надлежащем поведении, на которой он и находился вплоть до вынесения приговора по делу, — озвучили детали истории в пресс-службе суда.