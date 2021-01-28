81 человек выписан, 98 заболели, пятеро скончались. «Коронавирусные» сутки в Севастополе

По состоянию на утро 28 января в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19.

81 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 72 до 84 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 9401 человека. В настоящий момент выздоровел 8481 человек, 381 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 343 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 103 человека. Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.