82 человека пополнили ряды заболевших — коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 82 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 25 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 из них прибыли из других субъектов РФ), еще 3 случая завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4219 случаев новой коронавирусной инфекции. 100 из них завозные из-за границы, 126 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3290 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 703 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4468 человек.

Выздоровевших за весь период – 2675 человек.