82 человека заболели, 128 выписаны: коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 29 декабря в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 71 года. 128 человек выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 47 до 77 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 6591 человек. В настоящий момент выздоровели 6152 человека, 228 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 179 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 167.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.