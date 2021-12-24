821 824 человека в Крыму получили оба компонента вакцины против COVID-19

В Крыму продолжается иммунизация населения против новой COVID-19.

На сегодняшний день в регионе вакцинировано первым компонентом и полностью 901 510 человек, вакцинировано полностью – 821 824 человека. Повторную вакцинацию прошли 143 696 человек. Среди граждан старше 60 лет полностью привиты 227 670 человек, среди иностранных граждан – 3 213, — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

На территорию республики продолжаются поставки иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19. На данный момент остаток вакцины составляет 274 550 комплектов, имеются все 4 вида отечественных препаратов.

В новогодние выходные прививочные пункты будут продолжать работать, все желающие смогут пройти иммунизацию. Несмотря на то, что ежедневно отмечается снижение количества заболевших, коронавирус всё также представляет серьезную угрозу, поэтому важно, чтобы максимальное количество людей защитили себя от тяжелых форм болезни и прошли вакцинацию, — отмечает замминистра.

На сегодняшний день лечение получают 3 642 человека, из них на амбулаторном лечении находится 1 793 пациентов, в стационарах — 1 849 пациентов.

Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 248 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 20 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 56 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ и 172 — на кислородной поддержке, — говорит Антон Лясковский.

Коечный фонд сокращен до 2 408 коек и занят менее, чем на 80%. Напомним, что в ноябре этого года коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями составлял 5 365 коек.