Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 83% крымчан готовы отказаться от пластиковой посуды
актуально в республике
фото: pikist.com

83% крымчан готовы отказаться от пластиковой посуды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:30 30.06.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно исследованию, проведенному SuperJob, 43% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет.

Узнайте больше:  Для оперативного решения вопросов крымчане могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций напрямую

Только 8% крымчан точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 9% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

Время проведения: 22—25 июня 2024 года

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.