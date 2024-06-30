83% крымчан готовы отказаться от пластиковой посуды

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно исследованию, проведенному SuperJob, 43% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет.

Только 8% крымчан точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 9% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

Время проведения: 22—25 июня 2024 года

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