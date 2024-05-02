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фото: pikist.com

83% крымчан против введения налога на бездетность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:10 02.05.2024

В России предложили ввести налог на бездетность. Большинство горожан против. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Только 17% опрошенных крымчан в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (7% однозначно за, еще 10% скорее за). Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране. Большинство против: 23% респондентов скорее не поддерживает и 60% однозначно не поддерживает. «Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют горожане.

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Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (87 и 79% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (77%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (95 и 94% соответственно).

Время проведения: 19—24 апреля 2024 года

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