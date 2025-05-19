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84% компаний Крыма принимают на работу родственников сотрудников
иллюстрация: pikist.com

84% компаний Крыма принимают на работу родственников сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 19.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

84% работодателей Крыма принимают на работу родственников сотрудников. Только в 11% компаний таких кандидатов не рассматривают.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 74%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 90%.

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Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (90%) и в строительных компаниях (88%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (74%).

Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 года

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