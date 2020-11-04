85 крымских отелей и санаториев участвуют во втором этапе Программы стимулирования внутреннего туризма

Вернуть 20% стоимости за отдых в Крыму можно до 5 декабря.

В Крыму 11 крымских туроператора и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок разработанной Ростуризмом. Об этом сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По данным Ростуризма, общий объем бронирований по всем регионам РФ в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд. рублей. При этом, в среднем, плечо бронирований очень короткое и составляет в среднем 10-12 дней. При этом, отдохнуть в Крыму с кешбэком можно не только в отелях, но и в знаменитых сакских грязелечебницах, и в санаториях в Евпатории и на ЮБК.

В целом в этом году очень высокий спрос на отдых и оздоровление на осенний и в перспективе зимний период. И сейчас начинается «сезон здоровья», самое благоприятное для этого время, когда жара уже спадает и можно проводить лечебно-оздоровительные процедуры. Ряд санаториев разработал Программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и Программы профилактики заболеваний дыхательной системы в принципе. Безусловно, основным требованием к работе объектов размещения остается соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора, — отметил Вадим Волченко.

С 15 октября стартовал второй этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. По обновленным условиям программы, к продаже доступны предложения от 2 ночей, а не от 4 ночей как ранее. При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тыс. рублей, действующая на первом этапе. Сумма возврата составляет 20%, но не более 20 тыс. рублей. При этом, количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей приобретенные до 5 декабря будут доступны до 10 января 2021 года.

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, ранее Правительство РФ выделило 15 млрд. рублей. На первом этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений.