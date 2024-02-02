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85 лет исполнилось легенде крымского радио Анатолию Полонскому

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:41 02.02.2024

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил с 85-летием ветерана крымского радио, корреспондента редакции радиоканала «Крым Точка» АНО «Телерадиокомпания «Крым» Анатолия Ивановича Полонского и вручил юбиляру Почетную грамоту Совета министров РК.

85 лет исполнилось легенде крымского радио Анатолию Полонскому

Анатолий Иванович стоял у истоков крымского радиовещания. Он более 60 лет работает в эфире и сегодня продолжает делиться со слушателями своей энергией и вдохновением. Это человек, обладающий огромным опытом, ведущий с узнаваемым авторским стилем. Желаю Анатолию Ивановичу крепкого здоровья, благополучия и дальше оставаться «на волне» профессионального сообщества, — сказал Глава Крыма.

85 лет исполнилось легенде крымского радио Анатолию Полонскому85 лет исполнилось легенде крымского радио Анатолию Полонскому

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